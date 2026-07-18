A Hitachi Energy e a Eve Air Mobility, fabricante de aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL, na sigla em inglês) da Embraer, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para instalação de infraestrutura de carregamento dos "carros voadores" nos vertiportos, pontos de decolagem e pouso de eVTOls.

Segundo o responsável pela região Sul da América Latina da Hitachi Energy e presidente da empresa no Brasil, Glauco Freitas, a solução que será oferecida já é consolidada. O que será feito é adequá-la ao mercado e às especificidades de voo do veículo da Eve.

Atualmente, a Hitachi fornece soluções de carregamento Grid-eMotion, já implantadas globalmente, como na empresa logística Penske, na Califórnia, Estados Unidos, para seus caminhões elétricos.

Freitas disse que essa tecnologia utiliza a energia direta da rede e a redistribui nos pontos de carregamento. Para atender a Eve, os grids serão instalados na base dos vertiportos, segundo o executivo, e a energia será distribuída aos locais de abastecimento de forma rápida.

"A busca pelo menor tempo é o desenho desse projeto e vamos dar a possibilidade dessa aeronave ser carregada num carregamento rápido.", disse Freitas.

O executivo disse ainda que a colaboração explorará também o potencial de reutilização de baterias de aeronaves para armazenamento de energia após o término do ciclo de vida na aviação, aumentando, assim, a sustentabilidade geral da cadeia.

O acordo estabelece um caminho para a modelagem conjunta de negócios e engajamento coordenado com clientes para permitir a expansão global da infraestrutura de mobilidade aérea urbana.

"Essa parceria foi assinada aqui em São Paulo e em Nova York, então já temos Brasil e Estados Unidos conectados. Essas são cidades com maior fluxo de helicópteros e onde o voo do eVTOL é economicamente e, em termos de sustentabilidade, mais viável. Mas o documento foi pensado para ser assinado em qualquer outro país do mundo".

Segundo o vice-presidente de Serviços ao Cliente da Eve, Luiz Mauad, a infraestrutura elétrica é um elemento fundamental para viabilizar operações seguras, eficientes e escaláveis de eVTOL.

"Não se trata apenas de instalar carregadores, mas de planejar a disponibilidade de potência, os ciclos de recarga, a integração com a rede, o gerenciamento de energia e a operação em solo de forma coordenada com clientes, operadores, parceiros de tecnologia e órgãos reguladores", disse.

A Eve Air Mobility está desenvolvendo uma aeronave eVTOL, com certificação e início das operações comerciais previstas para 2028.

A empresa tem cartas de intenção de compra para aproximadamente 2,7 mil veículos, o que forma uma carteira de pedidos de cerca de US$ 13 bilhões.

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