Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 17, mas o viés é de alta, em sintonia com o petróleo e o dólar. Como contraponto, está a queda dos rendimentos dos Treasuries.

O IBC-Br de maio, vem acima do previsto, mas tende a ter peso limitado na ponta curta da curva, com o mercado com apostas majoritárias de corte de 25 pontos-base da Selic em agosto, para 14%.

Às 9h10 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,885%, de 13,872% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 14,14%, de 14,106%, e o vencimento para janeiro de 2031 estava em 14,340%, de 14,326% no ajuste de quinta-feira, dia 16.