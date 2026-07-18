O Ministério do Comércio da China expressou firme oposição e "forte insatisfação" com a medida do governo do Reino Unido de assumir o controle da British Steel, então propriedade da chinesa Jingye, para proteger o futuro da produção de aço britânica.

Em comunicado publicado nesta sexta-feira, 16, Pequim diz que o governo britânico "ignorou" as contribuições da Jingye para a economia e a sociedade do Reino Unido e, sob o pretexto de segurança nacional, assumiu o controle "à força". Para o governo chinês, a ação "prejudicou gravemente" os direitos e interesses legítimos da Jingye e "minou severamente" a confiança das empresas chinesas em investir no Reino Unido.

O ministério acrescentou que apoia as empresas chinesas na "utilização de meios legais para defender os seus direitos", mencionando que acompanhará os próximos desdobramentos e "tomará medidas resolutas para salvaguardar firmemente os interesses das empresas chinesas".

"A China insta o governo britânico a cumprir as normas internacionais pertinentes, a honrar efetivamente suas obrigações decorrentes do Acordo de Proteção de Investimentos entre a China e o Reino Unido, a tratar as empresas chinesas no Reino Unido de forma justa e equitativa e a proteger plenamente seus direitos e interesses legítimos", afirmou o Ministério do Comércio chinês.