As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, 17, à medida que ações de chips e outras ligadas à inteligência artificial acompanham uma liquidação global no setor de tecnologia.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,63%, a 639,70 pontos.

O setor de tecnologia liderava as perdas, com queda de 2,9%. Entre papéis do segmento de semicondutores, a francesa Soitec tombava 7% em Paris, enquanto as holandesas ASML e ASMI recuavam 4% e 5% em Amsterdã.

O mau humor no setor de tecnologia na Europa veio após a área amargar fortes perdas em Nova York ontem e na Ásia hoje.

Ações relacionadas à IA estão sob pressão há meses, em meio a temores de que suas cotações tenham avançado demais e de que a demanda voraz por memória e processadores possa não se sustentar caso a tecnologia não entregue o nível de lucro e produtividade prometido.

Segundo analistas, a última onda de liquidação em tecnologia pode ter sido deflagrada pela elevação da projeção de gastos de capital (capex) da taiwanesa TSMC, maior fabricante de semicondutores por contrato do mundo.

Investidores na Europa também mantêm a cautela diante das hostilidades entre EUA e Irã, que voltaram a impulsionar o petróleo. No começo da manhã, o Brent subia quase 2%.

No campo macroeconômico, a inflação anual ao consumidor da zona do euro desacelerou para 2,8% em junho, segundo a leitura final da Eurostat. A taxa, porém, permanece bem acima da meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.

Às 6h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09%, a de Paris recuava 1,11% e a de Frankfurt cedia 1,02%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 0,95%, 0,24% e 0,11%, respectivamente.