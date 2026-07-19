A EVE Air Mobility, da Embraer, assinou uma carta de intenções com a Moov, com potencial de compra de até 30 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOLs, na sigla em inglês), conhecidas como "carros voadores".

Segundo a empresa, em nota, o acordo inclui a colaboração entre as empresas na avaliação de oportunidades para a mobilidade avançada em Cabo Verde e na Europa, com foco na ampliação das opções de turismo regional no arquipélago africano.

A parceria prevê que as empresas analisarão diferentes casos de uso para os eVTOLs, incluindo voos panorâmicos, serviços de transporte entre aeroportos, portos e resorts, além de conexões regionais entre as ilhas de São Vicente, Santo Antão, Sal, Praia e Boa Vista. As empresas também identificaram potencial para aplicações em transporte médico e inspeção de infraestrutura.

De acordo com dados do Banco Mundial , o setor de turismo de Cabo Verde manteve sua trajetória de crescimento em 2024, com aproximadamente 1,18 milhão de visitantes, alta de 16,5% em relação ao ano anterior. O turismo segue como um dos principais motores da economia do país. Com os investimentos em andamento para ampliar a conectividade e a infraestrutura voltada aos visitantes, as empresas enxergam uma oportunidade para que os eVTOLs complementem a rede de transporte existente e ampliem as alternativas de mobilidade no arquipélago.

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