O envelhecimento da população deve fazer com que os retornos de investimentos em moradia sênior mostrem um desempenho de destaque nos Estados Unidos no período de 2026 a 2030, segundo a Capital Economics.

Em relatório sobre as perspectivas, a consultoria cita que os retornos do mercado imobiliário nos próximos anos serão dominados pelo componente de renda, já que um aumento nas taxas de capitalização (cap rates) para refletir o ambiente de juros mais altos anula o suporte aos valores decorrente do aumento dos aluguéis. A taxa de capitalização é quanto determinado imóvel retorna de capital em relação ao montante investido.

Os retornos totais de todos os tipos de propriedades deverão ficar, na média, em apenas 5,2% ao ano no período de 2026 a 2030 nos EUA. "Mas o melhor desempenho, sem dúvida, deve ser o de moradias para idosos (senior housing), para as quais projetamos retornos médios anuais de 11,5%", avalia a consultoria em relatório divulgado na sexta-feira.

Os escritórios e galpões/industrial serão os setores que devem ficar para trás, com o de 'self-storage' parecendo especialmente pouco atrativo. Os retornos em investimentos em apartamentos devem ter desempenho em torno de 6%, e o varejo (retail) parece melhor posicionado para gerar retornos de quase 7%.