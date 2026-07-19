A Casas Bahia informou ontem, 17, à noite, em "Aviso aos Acionistas", que seu Conselho de Administração aprovou em reunião na quinta-feira, 16, um aumento de capital no valor de R$ 140.592.716,81 em razão da conversão de 37.895.611 debêntures da 2ª série, obrigatoriamente conversíveis em ações, da 11ª emissão de debêntures da empresa, realizada em dezembro de 2025.

Do total, R$ 14.059.271,68 serão destinados a à conta de capital social e o restante à reserva de capital. A conversão foi realizada na proporção de uma ação ordinária para cada debênture. Isso ocorre, segundo a empresa, em atendimento às solicitações de conversão obrigatória recebidas pela companhia entre 1º de junho de 2026 e 30 de junho de 2026.

Nesse sentido, o capital social da empresa foi alterado de R$ 7.124.849.495,39 para R$ 7.138.908.767,07. O número de ações ordinárias aumentou de 975.864.785 para 1.013.760.396.

A companhia informa também que o aumento de capital foi realizado com a exclusão dos direitos de preferência para seus acionistas, e que, além da diluição a ser observada pelos acionistas que não participaram da oferta em dezembro de 2025, "a administração não vislumbra outras consequências jurídicas ou econômicas relevantes decorrentes do aumento de capital".

A Casas Bahia diz ainda que, como a quantidade de solicitações de conversão foi superior ao limite para o período, foi realizado rateio proporcional entre os debenturistas; e que as novas ações ordinárias são todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, e foram totalmente subscritas e integralizadas.