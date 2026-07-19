As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos subiram 19% em junho ante a estimativa revisada de maio, para a taxa anualizada de 1,427 milhão, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (17) pelo Departamento do Comércio. A alta foi maior do que a prevista por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam avanço de 11,3%. As permissões para novas obras, por sua vez, diminuíram 3% no período, para a taxa anualizada de 1,367 milhão. O consenso do WSJ era de declínio de 0,2%.