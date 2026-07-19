O presidente da China, Xi Jinping, destacou o papel de Pequim em garantir a equidade no acesso à capacitação em inteligência artificial para países em desenvolvimento e afirmou que oferecerá cinco mil oportunidades de treinamento e seminários sobre a tecnologia nos próximos cinco anos para tais nações, informou a agência estatal Xinhua.

Em discurso nesta sexta-feira, 16, o líder chinês disse que a medida busca evitar a criação de "novas injustiças históricas" no campo da inteligência artificial, ao ressaltar que a tecnologia não deve ser dominada por apenas um país.

Xi ainda anunciou planos de cooperação com diversos organismos internacionais e parceiros comerciais, como o Brics, que inclui o Brasil, para proporcionar oportunidades relacionadas à inteligência artificial.

"O mundo está entrando em uma era sem precedentes de avanços em IA. Todos os países devem adotar uma abordagem de desenvolvimento centrada nas pessoas e construir uma estrutura justa e imparcial para a governança global da IA", defendeu Xi, ao anunciar a criação da Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial.

O pronunciamento ocorre em um momento em que a China e os Estados Unidos travam uma disputa pela dianteira da corrida global pelo domínio da tecnologia.