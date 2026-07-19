O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 17. O índice desacelerou para 0,20%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,31%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês. Com este resultado, o indicador acumula variação de 4,14% nos últimos 12 meses.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (-0,03% para -0,13%). Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,17% para -0,09%), Belo Horizonte (0,35% para 0,20%), Porto Alegre (0,64% para 0,33%) e Brasília (0,65% para 0,64%).

Houve, por outro lado, aceleração em São Paulo (0,26% para 0,27%). Já Recife (-0,17% para -0,17%) registrou estabilidade nesta divulgação.