O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) caiu 1,13% em julho, após a queda de 0,30% em junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 17. A deflação anunciada foi mais intensa do que a mediana de queda de 0,99% encontrada na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de recuo de 1,20% a declínio de 0,50%.

Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10 de julho, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram redução de 1,76%, ante uma queda de 0,71% em junho.

Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram alta de 0,23% em julho, após o aumento de 0,56% em junho. Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve elevação de 0,65% em julho, depois de subir 0,92% em junho.

O IGP-10 acumulou alta de 2,00% no ano. A taxa acumulada em 12 meses avançou 2,68%. O período de coleta de preços para o indicador de julho foi do dia 11 de junho a 10 de julho.