O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, ficou praticamente estável na segunda quadrissemana de julho, com alta de 0,01%, desacelerando em relação ao avanço de 0,04% registrado na primeira quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 17.
Na leitura mais recente de julho, Alimentação aprofundou a queda (de -0,40% na primeira quadrissemana para -0,49% na segunda) e Transportes passou a recuar (de 0,14% para -0,07%).
Por outro lado, houve aceleração em Despesas Pessoais (de -0,04% para 0,07%), Saúde (de 0,38% para 0,43%) e Vestuário (de 0,46% para 0,54%).
Habitação subiu 0,33% e Educação avançou 0,21%, repetindo as variações do levantamento anterior.
Veja abaixo os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de julho:
Habitação: 0,33%
Alimentação: -0,49%
Transportes: -0,07%
Despesas Pessoais: 0,07%
Saúde: 0,43%
Vestuário: 0,54%
Educação: 0,21%
Índice Geral: 0,01%