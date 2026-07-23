O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou em 22 mil na semana encerrada em 18 de julho, para 187 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 23. O número ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 216 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 208 mil para 209 mil. Já o total de pedidos continuados mostrou declínio de 2 mil na semana encerrada em 11 de julho, para 1,796 milhão, abaixo do consenso da FactSet, de 1,822 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.