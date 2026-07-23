O Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje manter as três principais taxas de juros inalteradas em meio às perspectivas dos preços dos produtos energéticos próximos das projeções de referência de junho, embora voláteis.

A incerteza continua a ser elevada e o impacto inflacionário total do choque energético ainda não se concretizou, alertou o BCE em comunicado. A instituição enfatizou estar empenhada em definir a política monetária de modo a assegurar que a inflação se estabilize no objetivo de 2% a médio prazo.

"Com a decisão de hoje, o Conselho permanece bem posicionado para navegar a incerteza provocada pelo conflito (no Oriente Médio). Seguiremos uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião na definição da orientação apropriada da política monetária", reiterou o comunicado.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de coletiva de imprensa a partir das 9h45 (de Brasília).