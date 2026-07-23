O Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, 23, enquanto acompanha possíveis efeitos inflacionários do conflito no Oriente Médio, que voltou a pressionar os preços do petróleo.

Ao concluir a reunião de política monetária, o BCE manteve a taxa de depósito em 2,25%, a de refinanciamento em 2,40% e a de empréstimos em 2,65%, em decisão que ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela Broadcast.

A pausa ocorre após o BCE elevar os juros em 25 pontos-base em junho, quando a inflação ao consumidor na zona do euro seguia em trajetória de alta, em meio aos efeitos do choque nos preços de energia provocado pela guerra.

Desde então, o avanço dos preços perdeu fôlego. A inflação do bloco desacelerou para 2,8% em junho, ante 3,3% em maio, beneficiada por um período de trégua nas hostilidades entre Estados Unidos e Irã, que levou a uma queda significativa do petróleo. Nas últimas duas semanas, porém, Washington e Teerã voltaram a trocar ataques, o que reacendeu a pressão sobre a commodity.

Apesar do alívio recente, a inflação na zona do euro permanece bem acima da meta de 2% do BCE.

A partir das 9h45 (de Brasília), a presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de coletiva de imprensa para comentar a decisão.