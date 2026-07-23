O First Citizens BancShares, holding do banco regional americano First Citizens Bank, teve lucro líquido de US$ 672 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 26% em relação ao ganho de US$ 534 milhões registrado nos três meses anteriores, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 23. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 57,09, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 40,70.

A holding apurou benefício para perdas de crédito de US$ 10 milhões no trimestre, após ter constituído provisão de US$ 72 milhões no período de janeiro a março.

Às 7h55 (de Brasília), a ação do First Citizens subia 0,6% no pré-mercado de Nova York.