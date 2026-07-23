A American Airlines teve lucro líquido de US$ 71 milhões no segundo trimestre de 2026, 88% menor que o ganho de US$ 599 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 23. Com ajustes, a companhia aérea americana registrou lucro de US$ 0,15 entre abril e junho, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,03.

A receita teve avanço anual de 16% no trimestre, a US$ 16,74 bilhões, praticamente em linha com o consenso da FactSet, de US$ 16,7 bilhões.

Para o trimestre atual, a empresa prevê prejuízo ajustado por ação de US$ 0,10 a US$ 0,70. Para 2026, o guidance é de prejuízo de US$ 0,65 por ação a lucro de US$ 0,65 por ação.

Às 8h20 (de Brasília), a ação da American Airlines recuava 3,5% no pré-mercado em Nova York.