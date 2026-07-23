O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas desacelerou a 0,07% na terceira quadrissemana de julho, após alta de 0,20% na segunda quadrissemana. O índice acumula agora alta de 4,00% nos últimos 12 meses.

Houve moderação em seis dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Habitação (0,36% para 0,35%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,28% para 0,18%), Transportes (0,14% para 0,07%), Despesas Diversas (0,38% para -0,01%), Alimentação (-0,33% para -0,73%) e

Vestuário (-0,80% para -1,03%).

Em contrapartida, ganharam força: Comunicação (1,73% para 1,92%) e Educação, Leitura e Recreação (0,69% para 0,78%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de tomate (-10,14% para -19,73%), batata-inglesa (-6,51% para -14,65%), café em pó (-2,60% para -3,03%), cenoura (-2,95% para -8,79%) e seguro facultativo para veículo (-0,31% para -1,29%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima passagem aérea (7,62% para 9,69%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (4,63% para 5,05%), plano e seguro de saúde (0,46% para 0,46%), cebola (7,30% para 9,97%) e empregado(a) doméstico(a) (1,04% para 0,69%).