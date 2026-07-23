O UniCredit elevou suas metas de lucro para este ano e os próximos e disse esperar que o aumento de sua participação no alemão Commerzbank gere um impulso adicional aos resultados.

O banco italiano afirmou nesta quinta-feira, 23, que agora projeta lucro líquido de 2026 bem acima de 11 bilhões de euros, ante a orientação anterior de um resultado igual ou superior a 11 bilhões de euros. Também elevou a meta de lucro líquido para 2028 para bem acima de 13 bilhões de euros, ante o objetivo anterior de cerca de 13 bilhões de euros.

Segundo o UniCredit, a meta para 2028 considera o cenário anterior à consolidação integral do Commerzbank - operação que, segundo o banco, deve impulsionar o lucro líquido com crescimento porcentual de dois dígitos no período de 2026 a 2028.

A atualização ocorre pouco depois de o UniCredit ter garantido uma participação de 47,6% no Commerzbank ao fim de uma oferta de aquisição.

Um efeito pontual ligado à operação com o Commerzbank pesou no lucro líquido do UniCredit no segundo trimestre, que caiu 13% na comparação anual, para 2,91 bilhões de euros. Desconsiderado esse item não recorrente, o lucro líquido teria sido de 3,1 bilhões de euros, informou o banco.

A receita somou 6,52 bilhões de euros, alta de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Analistas projetavam lucro líquido de 2,84 bilhões de euros e receita de 6,47 bilhões de euros para o UniCredit.

Por volta das 4h45 (de Brasília), a ação do UniCredit caía 2% na Bolsa de Milão.(*Com informações da Dow Jones Newswires)

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast