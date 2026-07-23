O BNP Paribas anunciou que pagará um dividendo intermediário maior após divulgar resultados acima do esperado no segundo trimestre.

O banco francês, maior da Europa em ativos, informou nesta quinta-feira, 23, que o lucro líquido avançou um terço na comparação anual, para 4,345 bilhões de euros no período de abril a junho, superando a projeção de 4,21 bilhões de euros, segundo consenso de analistas compilado pelo próprio banco.

O desempenho foi sustentado por alta de 12% na receita, para 14,09 bilhões de euros, com a área de banco corporativo e institucional liderando o avanço. O consenso apontava receita de 13,545 bilhões de euros.

O índice CET1, medida de solidez de capital, subiu para 13,0% ao fim de junho.

Com o resultado forte, o BNP Paribas afirmou que pagará em setembro um dividendo intermediário de 3,23 euros por ação, aumento de quase 25% em relação ao pagamento do ano passado. O valor inclui um ganho de capital extraordinário ligado ao acordo concluído neste ano em duas frentes, pelo qual o banco elevou sua participação na seguradora belga Ageas e, ao mesmo tempo, vendeu uma fatia da AG Insurance para a Ageas por 1,9 bilhão de euros.

"O grupo obteve resultados robustos, impulsionados pelo dinamismo em todas as linhas de negócios", disse o CEO Jean-Laurent Bonnafé.

O banco reafirmou as metas financeiras até 2028, incluindo crescimento anual superior a 10% no lucro líquido e avanço contínuo da rentabilidade.

Por volta das 4h40 (de Brasília), a ação do BNP Paribas caía 0,5% na Bolsa de Paris. (*Com informações da Dow Jones Newswires)

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast