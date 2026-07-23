Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/07/2026 - As bolsas europeias recuam na manhã desta quinta-feira, pressionadas por ações de tecnologia, enquanto investidores monitoram o conflito no Oriente Médio e aguardam a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,70%, a 642,40 pontos.

O subíndice europeu de tecnologia registrava queda de 1,4%, um dia após a gigante americana Alphabet revelar que seu fluxo de caixa livre ficou negativo no segundo trimestre e elevar seus planos de gastos de capital (capex), reforçando dúvidas sobre se os investimentos maciços em inteligência artificial se traduzirão em retornos.

Além disso, a fabricante de chips franco-italiana STMicroelectronics tombava 13,7% em Milão, após projetar receita para o terceiro trimestre com ponto médio ligeiramente abaixo das expectativas do mercado.

Ainda na temporada de balanços, as ações de BNP Paribas (-1,5%) e UniCredit (-4%) caíam, apesar de os bancos terem superado previsões de lucro e receita.

A escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã, que impulsiona o petróleo pela quinta sessão consecutiva, também segue no radar. No começo da manhã, o Brent saltava 4,5%, a mais de US$ 98 por barril.

No meio da manhã, o BCE anuncia sua decisão de política monetária. Como a expectativa é de manutenção dos juros, investidores aguardam a coletiva de imprensa da presidente da instituição, Christine Lagarde, em busca de sinais sobre um possível novo aumento das taxas em setembro, após a elevação de 25 pontos-base no mês passado.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,20%, a de Paris recuava 1,06% e a de Frankfurt cedia 0,62%. Milão e Madri tinham perdas de 1,95% e 0,64%, respectivamente. Na contramão, Lisboa subia 0,34%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com