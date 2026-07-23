A Qualcomm anunciou nesta quarta-feira, 22, a extensão de sua parceria com a Samsung, integrando chips Snapdragon à nova linha Galaxy, que inclui smartphones, smartwatches e óculos inteligentes.

A colaboração deve melhorar o desempenho e as capacidades de inteligência artificial (IA) nos dispositivos mais recentes da Samsung, segundo comunicado da empresa de chips.

Ainda de acordo com a Qualcomm, seu modelo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy será usado nos smartphones dobráveis Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8. A plataforma Snapdragon Wear Elite vai equipar os relógios Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra21. Já o Snapdragon AR1 Gen 1 foi indicado para os novos óculos inteligentes da empresa sul-coreana.

Executivos das duas empresas afirmaram que houve colaboração técnica para otimização das plataformas por categoria de dispositivo e para viabilizar recursos de inteligência artificial nos aparelhos.