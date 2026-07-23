A fabricante chinesa de transceptores ópticos Zhongji Innolight busca captar cerca de US$ 7 bilhões em uma oferta pública na Bolsa de Hong Kong. Em protocolo enviado à Bolsa, a empresa informou que pretende oferecer 54,5 milhões de ações a um preço referencial inicial de 1.010 dólares de Hong Kong.

A empresa ofereceu ainda a opção para colocar 15% de ações adicionais, que poderá elevar a oferta para 62,7 milhões de ações e permitir atingir o montante máximo previsto.

O Goldman Sachs, CICC, Morgan Stanley e a GF Securities estão entre os coordenadores globais do livro de ofertas. O HTI, Citi, HSBC e CGI também participam da operação.

Interessados podem enviar suas ordens até 27 de julho, com divulgação do preço final da oferta em 28 de julho. A estreia em bolsa está marcada para 30 de julho, apenas três dias depois da prevista entrada em bolsa, em Xangai, da fabricante chinesa de chips de memória ChangXin Memory Technologies (CXMT).

No documento enviado à Bolsa, a Zhongji cita que suas soluções de interconexão óptica transmitem dados por meio de fibras ópticas e viabilizam conectividade de alta velocidade, eficiência energética e baixa latência entre servidores, switches e outros equipamentos de rede em infraestruturas de nuvem e Inteligência Artificial cada vez mais complexas e intensivas em dados.

"Nossos principais produtos são transceptores ópticos, que convertem sinais elétricos em ópticos (e vice-versa) para transmitir grandes volumes de dados. Somos o maior fornecedor mundial de soluções de interconexão óptica em termos de receita há cinco anos consecutivos, desde 2021", afirma a companhia. A empresa diz que dominava 21,2% do mercado global de soluções de interconexão óptica em 2025.

A Zhongji já está cotada na Bolsa de Shenzhen desde 2012. A empresa projeta receber recursos líquidos da oferta de aproximadamente HK$ 54.512,9 milhões (equivalente a US$ 6,95 bilhões) após a dedução de comissões de subscrição, taxas e despesas estimadas.

Os recursos serão destinados a investimentos contínuos em P&D de interconexões ópticas, expansão da capacidade global de produção, medidas de reforço da resiliência da cadeia de suprimentos e para outros fins.