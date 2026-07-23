O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) definiu nesta quarta-feira que haverá a antecipação do início do suprimento de cinco contratos vencedores do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Energia (LRCE 2022) e do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP 2026). Isso garantirá 1,8 gigawatt (GW) adicionais ao Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de 1º de setembro, segundo as informações apresentadas.

A decisão é referente às seguintes usinas: Termomacaé (contrato de 2026), Manaus I (2022), Termoceará (2026), Diesel (2026), Três Lagoas (2026) e Araucária (2026). Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), esse volume antecipado será "fundamental" para garantir a segurança do sistema elétrico brasileiro em 2026 e início de 2027.

As autoridades do setor elétrico estão olhando para os efeitos esperados com o fenômeno do El Niño. Se concretizado, este cenário climático prevê menor disponibilidade de energia produzida na região Norte do país e aumenta a carga do sistema elétrico devido à elevação das temperaturas e ao consequente crescimento do consumo de energia.

Também foi informado que a decisão para antecipar os contratos está considerando as "incertezas geopolíticas" ocasionadas pelo atual cenário de guerras - com o impacto nos preços de combustíveis.

"A antecipação desses contratos recompõe o montante que o LRCAP 2026 não contratou devido à falta de oferta. O certame, realizado em março deste ano, fixou em 4,2 GW a potência necessária para o atendimento de ponta, mas foram contratados 2,2GW", disse o MME em nota.

O MME já havia consultado os empreendimentos vencedores sobre a disponibilidade e interesse em antecipar seus contratos. No total, a Pasta informou que foram consultadas usinas que somam cerca de 3.482 GW de capacidade instalada. Desse total, aproximadamente 2.377 MW manifestaram interesse na antecipação. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é quem indica o montante necessário para atendimento das necessidades do sistema.