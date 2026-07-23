O Grupo Abra, controlador da Gol, informou que a companhia e a Etihad Airways pretendem avaliar um potencial arrendamento sem tripulação (dry lease) de um Airbus A330-900, com meta de data de início em novembro de 2026. A ação faz parte do Memorando de Entendimento (MoU) assinado entre as duas empresas.

A parceria visa fortalecer a conectividade entre a América Latina, o Oriente Médio e a Ásia por meio das redes combinadas da Etihad e das companhias aéreas da Abra: Avianca, GOL e Wamos Air. Com isso, busca abrir novos horizontes para os viajantes da Abra por meio da malha da Etihad no Oriente Médio, Ásia, Subcontinente Indiano e Austrália, ao mesmo tempo em que oferece aos clientes da companhia maior acesso a destinos em toda a América Latina.

Contempla ainda uma cooperação ampliada entre Etihad, Avianca e GOL por meio de benefícios recíprocos de fidelidade, colaboração comercial e acordos de codeshare (compartilhamento de voos), com planos de lançar essas iniciativas em 2026.

"Esta parceria reflete a estratégia da Abra de alavancar as forças complementares da Avianca, GOL e Wamos Air para expandir a conectividade e destravar novas oportunidades comerciais", disse o CEO do Grupo Abra, Adrian Neuhauser.

Já o CEO da Etihad Airways, Antonoaldo Neves, indica que a América Latina é um mercado cada vez mais importante para a empresa, e a parceria "cria uma plataforma poderosa para conectar mais viajantes a Abu Dhabi e a destinos em nossa expansiva rede global".