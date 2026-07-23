A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +2,44%
Pontos: 177.547,57
Máxima de +2,49% : 177.641 pontos
Mínima estável: 173.328 pontos
Volume: R$ 22,57 bilhões
Variação em 2026: 10,19%
Variação no mês: 3,21%
Dow Jones: -0,01%
Pontos: 52.218,58
Nasdaq: -0,57%
Pontos: 25.690,90
Ibovespa Futuro: +2,47%
Pontos: 179.010
Máxima (pontos): 179.215
Mínima (pontos): 174.195
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,89
Variação: +0,85%
Petrobras PN
Preço: R$ 42,60
Variação: +2,26%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,99
Variação: +2,37%
Ambev ON
Preço: R$ 16,15
Variação: +2,22%
Petrobras ON
Preço: R$ 47,97
Variação: +2,54%
Vale PNA
Preço: R$ 75,44
Variação: +4,43%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,03
Variação: +6,09%
Vale ON
Preço: R$ 75,44
Variação: +4,43%
Itausa PN
Preço: R$ 13,81
Variação: +1,4%
Global 40
Cotação: 640,111 centavos de dólar
(20/7/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0512
Venda: R$ 5,0517
Variação: -0,43%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,21
Venda: R$ 5,31
Variação: -0,71%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0632
Venda: R$ 5,0638
Variação: -0,28%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1800
Venda: R$ 5,2750
Variação: -0,66%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,0700
Variação: -0,35%
- Euro
Compra: US$ 1,1407 (às 18h14)
Venda: US$ 1,1412 (às 18h14)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,7640
Venda: R$ 5,7650
Variação: -0,35%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9600
Venda: R$ 6,0480
Variação: +0,08%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,04% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.151,9 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação:+1,85%