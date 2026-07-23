A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +2,44%

Pontos: 177.547,57

Máxima de +2,49% : 177.641 pontos

Mínima estável: 173.328 pontos

Volume: R$ 22,57 bilhões

Variação em 2026: 10,19%

Variação no mês: 3,21%

Dow Jones: -0,01%

Pontos: 52.218,58

Nasdaq: -0,57%

Pontos: 25.690,90

Ibovespa Futuro: +2,47%

Pontos: 179.010

Máxima (pontos): 179.215

Mínima (pontos): 174.195

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,89

Variação: +0,85%

Petrobras PN

Preço: R$ 42,60

Variação: +2,26%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,99

Variação: +2,37%

Ambev ON

Preço: R$ 16,15

Variação: +2,22%

Petrobras ON

Preço: R$ 47,97

Variação: +2,54%

Vale PNA

Preço: R$ 75,44

Variação: +4,43%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,03

Variação: +6,09%

Vale ON

Preço: R$ 75,44

Variação: +4,43%

Itausa PN

Preço: R$ 13,81

Variação: +1,4%

Global 40

Cotação: 640,111 centavos de dólar

(20/7/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0512

Venda: R$ 5,0517

Variação: -0,43%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,21

Venda: R$ 5,31

Variação: -0,71%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0632

Venda: R$ 5,0638

Variação: -0,28%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1800

Venda: R$ 5,2750

Variação: -0,66%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,0700

Variação: -0,35%

- Euro

Compra: US$ 1,1407 (às 18h14)

Venda: US$ 1,1412 (às 18h14)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,7640

Venda: R$ 5,7650

Variação: -0,35%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9600

Venda: R$ 6,0480

Variação: +0,08%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,04% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.151,9 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação:+1,85%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se