A IBM registrou lucro líquido de US$ 2,17 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2026, segundo dados publicados pela empresa nesta quarta-feira, 22, ligeiramente abaixo dos US$ 2,19 bilhões no mesmo período no ano passado.

Já o lucro ajustado por ação da IBM foi de US$ 2,30, abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 2,95. A receita registrada nos três meses até 30 junho de 2026 subiu 1% em relação ao mesmo período do ano anterior e atingiu US$ 17,2 bilhões.

A IBM informou que seu segmento de software gerou US$ 7,76 bilhões em receita no segundo trimestre, alta de 5%. A receita de consultoria, de US$ 5,33 bilhões, ficou estável. Já a receita de infraestrutura, de US$ 3,84 bilhões, caiu 7%, com a receita de mainframes Z recuando 42%.

"A IBM está acelerando a produtividade ao ampliar o desenvolvimento de software utilizando IA, aumentando a eficácia de sua organização de vendas e marketing e otimizar sua cadeia de suprimentos", afirmou a empresa no comunicado. "Esses esforços ajudam a melhorar a margem e o fluxo de caixa livre, e fortalecem a capacidade da empresa de capturar oportunidades significativas de crescimento."

Para o ano fiscal de 2026 completo, a IBM agora prevê que o crescimento da receita no ano inteiro fique em uma faixa entre 4% e 5%. No início deste ano, a empresa projetava um crescimento anual de mais de 5%.

Após ter feito um alerta sobre o desempenho em 14 de julho, provocando tombo das ações, os ativos da IBM avançavam 2,13% no after hours em Nova York por volta das 17h42 (de Brasília).