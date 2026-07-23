A Alphabet, que controla a Google, registrou lucro líquido de US$ 112,1 bilhões no segundo trimestre de 2026, ou US$ 9,11 por ação, acima dos US$ 2,88 projetados pelo FactSet. No mesmo período de 2025, o lucro havia sido de US$ 28,19 bilhões, ou US$ 2,31 por ação. A receita no trimestre foi de US$ 119,2 bilhões, representando um avanço de 24% na comparação com o período anterior.

O Google Cloud apresentou uma aceleração significativa no crescimento, com um aumento de 82% na receita, atingindo US$ 24,8 bilhões, impulsionado por um aumento no Google Cloud Platform (GCP) em soluções de inteligência artificial (IA) corporativas e infraestrutura de IA corporativa, bem como nos serviços principais do GCP.

"Estamos vivenciando um momento empolgante em todas as áreas. Nossos populares recursos de IA estão impulsionando o crescimento das consultas de busca. Os modelos da Gemini agora processam 22 bilhões de tokens de API por minuto e o aplicativo Gemini tem 950 milhões de usuários ativos mensais. E mês após mês, as pessoas recorrem ao YouTube para acompanhar os principais eventos mundiais, com mais de 1,7 bilhão de espectadores únicos assistindo a vídeos relacionados à Copa do Mundo durante a Copa do Mundo da FIFA 2026", afirma Sundar Pichai, CEO da Google e Alphabet.

Às 17h30 (de Brasília), a ação da Alphabet caía 0,25% no after hours em Nova York.