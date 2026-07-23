As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, 22, com o Nasdaq mais pressionado diante das expectativas pelos balanços da Alphabet e Tesla previstos para após o fechamento do pregão. Ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre potenciais alvos que podem ser bombardeados no Irã também limitavam o apetite pela renda variável e puxavam altas do petróleo e do rendimento dos Treasuries.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,01%, aos 52.218,58 pontos. O S&P 500 caiu 0,14%, aos 7.498,96 pontos. E o Nasdaq teve recuo de 0,57%, encerrando em 25.690,90 pontos.

A Alphabet (-1,46%), controladora do Google e terceira maior empresa do mundo em valor de mercado, apresentará aos investidores um balanço de suas atividades no segundo trimestre após o fechamento do pregão. A Tesla (-1,3%), de Elon Musk, e a IBM (-2,25%) também divulgam resultados.

Os balanços marcarão o início de uma longa sequência de divulgações de resultados de grandes empresas - incluindo Microsoft, Meta Platforms, Amazon e Apple, em um momento em que os investidores lidam com a estagnação do mercado observada nas últimas semanas.

Reagindo ao balanço, a AT&T encerrou o dia em alta de 3,5%.

A Super Micro Computer teve o melhor desempenho porcentual do índice S&P 500, saltando 19,8% depois que a fabricante de servidores para IA dobrou sua projeção anterior de margem bruta para o quarto trimestre fiscal.

O dia foi de desempenho misto para as empresas de chips, como Micron (-1,17%), Marvell (+1,46%) e AMD (+1,45%), após as ações se destacarem entre as altas no pregão da véspera.

As ações da Paramount subiram 2,9%, atenuando a perda de mais de 11% acumulada em um mês, enquanto os ativos da Warner marcaram variação de 0,08%. A União Europeia deu aval à fusão das companhias, mas com remédios para endereçar preocupações concorrenciais na distribuição cinematográfica no Espaço Econômico Europeu.

A Reddit caiu 8,3% após o Wall Street Journal relatar que a empresa discutiu a possibilidade de cortar o acesso do Google ao seu conteúdo de inteligência artificial (IA).

*Com informações da Dow Jones Newswires.