O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, disse que o Plano Brasil Soberano 3 está pronto para possíveis novas tarifas, ao aplacar os efeitos da tarifa por meio de capital de giro e conquista de novos mercados. "Das 2.400 empresas exportadoras aos EUA, 73% já acessam outros mercados", destacou.

O ministro afirmou que o governo seguirá trabalhando na diversificação dos mercados. "Esse é um caminho sem volta", ressaltou. "Podem impor tarifas, podem criar dificuldades, porque o Brasil é mais forte. Nossa economia é ainda mais resiliente, nós sabemos para onde queremos ir."

Márcio Elias disse ainda que a orientação de Lula é "negociar, negociar, negociar, negociar" e será cumprida com "rigor" pelo governo.

Segundo ele, o governo já se reuniu, entre terça e quarta, com 22 setores afetados. "E há, em uníssono, uma reivindicação de todos os setores para que nós tivéssemos essa linha de crédito", afirmou.


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