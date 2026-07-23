O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse nesta quarta-feira, 22, que o Plano Brasil Soberano 3 dará R$ 18,5 bilhões em apoio aos setores afetados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos, além de setores afetados por conflitos ao redor do mundo, como a guerra no Irã.

Segundo Moretti, desses R$ 18,5 bilhões, R$ 13,5 bilhões serão de recursos do Tesouro Nacional, e outros R$ 5 bilhões, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Esses R$ 13,5 bilhões do Tesouro são de recursos de linhas anteriores não utilizadas, disse Moretti.

De acordo com o ministro do Planejamento, a fase 3 do programa será voltada especialmente aos setores afetados por tarifas, exportadores ao Golfo Pérsico e outros setores estratégicos. Segundo ele, o plano mostra que o governo "demonstra preocupação grande com impactos externos no Brasil".

O ministro chamou o Plano Brasil Soberano 2 de "absoluto sucesso" e disse que ele motivou o Plano Brasil Soberano 3, atendendo "não só os afetados pelas tarifas da seção 232 (primeiro tarifaço, sob motivo de segurança nacional), mas também da seção 301 (segundo tarifaço, com base na investigação aberta pelo USTR), além dos setores afetados pelos conflitos".

O discurso foi feito em cerimônia de assinatura da lei do Brasil Soberano 2 e da medida provisória do Brasil Soberano 3. Moretti afirmou que o texto da fase 2 do programa foi pouco mudado no Congresso e, por isso, a versão assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi parecida com o que foi encaminhado ao Legislativo.

O ministro disse que a nova fase do plano é para "fortalecer" o instrumento de apoio aos setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos. Segundo ele, o Brasil Soberano 1 usou R$ 12,2 bilhões e o Brasil Soberano 2, R$ 19,5 bilhões até o momento.