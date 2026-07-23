O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que o Plano Brasil Soberano 3, além de garantir crédito para as empresas afetadas pelo tarifaço, também cria um seguro-garantia para micro e pequenas empresas. "O Brasil Soberano 3 é um grande instrumento para a gente fortalecer a economia", disse Alckmin na cerimônia de anúncio das medidas para apoiar empresas afetadas pela tarifa de 25% aplicada pelos Estados Unidos sobre a importação de produtos brasileiros.

Alckmin também disse que os acordos internacionais do Mercosul com a União Europeia (UE) e Associação Europeia de Livre Comércio (Efta) "estão fazendo a diferença". "Só Mercosul-UE, nos últimos 60 dias do acordo, já aumentou 2 bilhões de dólares a exportação brasileira", disse o vice-presidente.

O vice-presidente ainda destacou que o Brasil "agiu rápido" para minimizar os efeitos do tarifaço no comércio exterior e destacou a importância do Estado e "sucesso do trabalho de diversificação de mercados".

Em março, o governo federal editou a Medida Provisória (MP) nº 1.345/2025, do Plano Brasil Soberano 2, para o enfrentamento dos impactos causados por razões geopolíticas e de instabilidade internacional, inclusive aqueles decorrentes da aplicação de porcentuais majorados de tarifas comerciais, às pessoas jurídicas. Além de mitigar o impacto do tarifaço para exportadores brasileiros, a MP também tinha em vista a guerra no Oriente Médio.

Foram destinados R$ 15 bilhões em crédito a exportadoras de bens industriais e seus fornecedores, bem como a empresas atuantes em setores industriais "relevantes ao comércio exterior brasileiro".

Também estão presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros da Casa Civil, Miriam Belchior; da Fazenda, Dario Durigan; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa; e do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e o Embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.

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