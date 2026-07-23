A atividade econômica aumentou em quatro das cinco regiões do País em maio, na comparação com abril, segundo dados dessazonalizados do Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgados nesta quarta-feira, 22.

A região Norte registrou a maior alta, com avanço de 1,0% no mês. Na sequência, aparecem as regiões Centro-Oeste (0,8%), Sul (0,4%) e Sudeste (0,1%). Em contrapartida, houve queda no Nordeste, de 0,6%.

Entre os 14 Estados acompanhados pelo BC, nove registraram alta no período. O maior crescimento foi registrado no Espírito Santo (4,4%), seguido por Goiás (1,1%), Ceará (1,0%), Paraná (0,9%), Santa Catarina (0,8%), Minas Gerais (0,5%), Pernambuco (0,5%), Amazonas (0,1%) e Pará (0,1%).

Por outro lado, houve queda em Mato Grosso (-0,3%), São Paulo (-0,2%), Bahia (-0,2%), Rio de Janeiro (-0,1%) e Rio Grande do Sul (-0,1%)

Interanual

Em comparação com maio de 2025, em dados observados, a atividade cresceu em quatro das cinco regiões do Brasil, com destaque para o Centro-Oeste (2,4%). Também houve alta no Sudeste (1,2%), Sul (1,2%) e Nordeste (0,7%). O Norte ficou estável (0,0%) no período.

No acumulado do ano, a atividade cresce em todas as regiões, com destaque para o Nordeste (2,7%). A alta também é generalizada em 12 meses, com crescimento mais expressivo no Centro-Oeste (3,1%), seguido por Nordeste (2,7%), Norte (2,3%), Sul (2,2%) e Sudeste (1,6%).