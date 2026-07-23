O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 189 milhões em julho até dia 17, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 22, pelo Banco Central. Em junho, houve entrada líquida de US$ 3,884 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 1,432 bilhões até o último dia 17. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 27,786 bilhões e vendas no total de US$ 29,218 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 1,621 bilhão, com importações de US$ 12,535 bilhões e exportações de US$ 14,156 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,623 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,694 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 9,839 bilhões em outras entradas.

Acumulado no ano

O fluxo cambial está positivo em US$ 17,946 bilhões em 2026 até o dia 17 de julho, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 17,537 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 35,483 bilhões no ano. O segmento financeiro tem compras de US$ 386,892 bilhões e vendas de US$ 404,428 bilhões no período.

O canal comercial tem importações de US$ 134,122 bilhões e exportações de US$ 169,605 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 17,937 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 43,150 bilhões em pagamento antecipado e US$ 108,518 bilhões em outras operações.

Posição cambial líquida

A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 260,655 bilhões. A posição cambial líquida encerrou 2025 em US$ 256,302 bilhões.

Essa métrica traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira - como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise, por exemplo. É considerado pelo órgão o indicador correto para medir a resistência do País a choques externos.

A posição leva em conta as reservas internacionais, o estoque de operações de linha do BC (venda de dólares com compromisso de recompra), a posição da instituição em swap cambial e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI).

As reservas internacionais somavam US$ 369,825 bilhões em julho até dia 17. No fim de 2025, estavam em US$ 358,234 bilhões.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.