A Western Alliance Bancorp registrou lucro líquido de US$ 261,7 milhões no segundo trimestre de 2026, quase 14% maior que o ganho registrado no mesmo período no ano passado, de acordo com balanço divulgado na tarde de terça-feira (21). O lucro por ação foi de US$ 2,36, em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. A holding do banco americano Western Alliance registrou receita de US$ 995,7 milhões no período, também acima do consenso da FactSet, de US$ 981 milhões. As provisões para eventuais perdas com créditos mais do que dobraram, para US$ 80,4 milhões.