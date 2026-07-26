A XP anunciou neste sábado, 25, a W1 Capital como a vencedora da 15ª edição do Brazil Advisor Awards, premiação anual da XP que reconhece os destaques da sua rede de assessorias de investimentos. Ao todo, a premiação, que aconteceu nesta tarde durante o encerramento do evento Expert XP, contemplou vencedores em 14 categorias que avaliam diferentes perfis de atuação, estratégias de crescimento e qualidade na prestação de serviço aos investidores.

"O amadurecimento da indústria está ampliando o papel da assessoria financeira no Brasil. Hoje, os investidores demandam mais acompanhamento, planejamento e uma visão integrada da sua vida financeira. Os profissionais e escritórios reconhecidos nesta edição representam essa transformação e ajudam a elevar o padrão da indústria como um todo", afirmou Guilherme SantAnna, diretor de canais da XP.

Na categoria regional, os vencedores de melhores escritórios foram W1 Capital no Sudeste, Ável Investimentos no Sul, Pequod Investimentos no Nordeste, Nexgen Capital no Centro-Oeste e GPX Invest no Norte. A XP também premiou o melhor assessor da rede: Pedro Paulo Stama Figueira, da Alianco Invest.

Na categoria Expansão, o primeiro lugar ficou com a Requin Capital. Entre as assessorias referências de alocação, o destaque foi a Costa Azul Investimentos. Já a assessoria mais performática do segmento Empresas foi a BT Invest, enquanto a mais performática do segmento Private foi a Nippur Finance Investimentos.

Liga XP

A XP também anunciou também os vencedores da Liga XP Awards 2026, premiação que reconhece assessores, consultores e líderes da companhia que se destacaram ao longo do último ano pela excelência no atendimento, geração de valor para os clientes e construção de relacionamentos de longo prazo. Segundo a XP, o reconhecimento reúne profissionais que representam diferentes formas de atuação dentro da empresa, oferecendo aos investidores "poder de escolha, com modelos complementares de aconselhamento e planejamento financeiro".

Nesta edição, o prêmio contemplou quatro categorias: Top Assessores, Top Líderes, Top Pessoa Jurídica e Top Consultores. Entre os homenageados, o destaque ficou para Leonardo Gomm Fantin, vencedor da categoria Top Assessor. Douglas Canola de Melo ficou com o primeiro lugar de Top Líder e Riccardo Forgioni Buccioli com o de Top Consultor. Na categoria de Top Pessoa Jurídica os destaques foram Alysson Andara de Lima e Vitor Tavares Estrela (PJ-PME).