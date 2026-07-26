A Nvidia anunciou a ampliação de seus projetos com empresas sul-coreanas de tecnologia, incluindo uma parceria comercial de mais de US$ 500 bilhões com o SK Group para infraestrutura de inteligência artificial e fornecimento de memória avançada. Segundo comunicado, as companhias assinaram cartas de intenção e o escopo vai de "fábricas de IA" ao desenvolvimento conjunto de memória para IA.

Os anúncios ocorrem durante a passagem do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, por São Francisco, onde se reuniu com Jensen Huang, CEO da Nvidia, e participou de uma agenda voltada a investimentos e cooperação em IA, em meio a uma cúpula do setor que reuniu executivos de grandes conglomerados sul-coreanos e empresas globais de tecnologia.

Pelo acordo, a SK Telecom deve construir uma fábrica de IA de 2 gigawatts baseada na plataforma NVIDIA DSX e na futura geração de computação acelerada Vera Rubin, com memória HBM4 da SK hynix. A primeira unidade está prevista para entrar em operação em 2027, conforme o documento à imprensa.

"Na era da IA, a competitividade depende não apenas da eficácia com que a IA é utilizada, mas também da quantidade de inteligência que conseguimos produzir" afirmou o presidente do SK Group, Chey Tae-won no comunicado. Já Huang disse que juntamente com a SK Telecom e a SK hynix estão construindo uma nova geração de fábricas de IA.