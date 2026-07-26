O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita assinou um memorando de entendimento com o Banco de Exportação e Importação dos EUA para estabelecer uma estrutura de financiamento de até US$ 15 bilhões.

Em comunicado anunciado nesta sexta-feira, 24, o fundo saudita informou que fornecerá financiamento de longo prazo via crédito à exportação para empresas de seu portfólio elegíveis a adquirirem bens e serviços de origem americana, fortalecendo os laços comerciais e de investimento entre os dois países.

O acordo também busca fortalecer cadeias de suprimento, promover inovação digital e industrial e apoiar o desenvolvimento econômico de longo prazo em ambos os países, segundo o comunicado.

A nota ainda destaca que os Estados Unidos são seu maior mercado internacional. "Desde 2017, as compras do fundo e de suas empresas do portfólio junto a fornecedores americanos totalizaram US$ 65 bilhões, contribuindo com cerca de US$ 35 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA", diz o comunicado.