Os fluxos do comércio mundial cresceram pelo segundo mês seguido em maio, quando houve avanço de 1% ante abril, em um sinal de resiliência da economia global diante das interrupções no transporte marítimo pelo conflito no Oriente Médio. Novos aumentos das tarifas pelos Estados Unidos, no entanto, devem trazer um obstáculo para a continuidade dessa melhora.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 24, pelo Escritório de Análise de Política Econômica da Holanda (CPB, na sigla em inglês).

A resiliência em maio, parcialmente, reflete o boom dos investimentos em inteligência artificial, que ampliaram a demanda por semicondutores e equipamentos de data center.

As exportações da China cresceram 2,6% no mês, enquanto as vendas externas de mercadorias do Japão subiram 4% e as importações dos EUA aumentaram 2,3%.

* Com informações da Dow Jones Newswires