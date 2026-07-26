O governo federal diminuiu sua estimativa para o déficit primário das empresas estatais em 2026, de R$ 1,362 bilhão para R$ 95,1 milhões. As estimativas constam do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) do terceiro bimestre, publicado na noite desta sexta-feira, 24.

Essa estimativa já leva em conta os R$ 10 bilhões excluídos da meta das estatais por causa do plano de reestruturação dos Correios, além de R$ 5 bilhões que não são contabilizados por causa de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Sem contar essas exceções, a projeção indica um déficit de facto de R$ 13,577 bilhões.

A projeção do governo para o déficit dos Correios em 2026 diminuiu de R$ 8,464 bilhões, no relatório do segundo bimestre, para R$ 7,454 bilhões nesta sexta-feira. A empresa tem buscado se reestruturar em meio à maior crise de sua história.