A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -1,52%
Pontos: 174.041,95
Máxima estável: 176.720 pontos
Mínima de -1,52% : 174.042 pontos
Volume: R$ 16,54 bilhões
Variação em 2026: 8,02%
Variação no mês: 1,17%
Dow Jones: +0,46%
Pontos: 51.947,25
Nasdaq: -0,64%
Pontos: 24.975,82
Ibovespa Futuro: -1,86%
Pontos: 174.930
Máxima (pontos): 178.210
Mínima (pontos): 174.875
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,10
Variação: -1,08%
Petrobras PN
Preço: R$ 42,21
Variação: -1,72%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,48
Variação: -1,28%
Ambev ON
Preço: R$ 15,64
Variação: -1,76%
Petrobras ON
Preço: R$ 47,55
Variação: -2,36%
Vale PNA
Preço: R$ 75,24
Variação: -0,58%
MBRF SA ON
Preço: R$ 14,84
Variação: -4,81%
Vale ON
Preço: R$ 75,24
Variação: -0,58%
Itausa PN
Preço: R$ 13,45
Variação: -2,04%
Global 40
Cotação: 633,710 centavos de dólar
Variação: +0,05%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0804
Venda: R$ 5,0809
Variação: -0,06%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,17
Venda: R$ 5,27
Variação: +0,96%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0660
Venda: R$ 5,0666
Variação: -0,28%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1400
Venda: R$ 5,2420
Variação: +0,58%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,0990
Variação: + 0,16%
- Euro
Compra: US$ 1,1365 (às 18h00)
Venda: US$ 1,137 (às 18h00)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,7760
Venda: R$ 5,7770
Variação: -0,14%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9000
Venda: R$ 6,0000
Variação: -0,7%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,03% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.070,8 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,51%