A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -1,52%

Pontos: 174.041,95

Máxima estável: 176.720 pontos

Mínima de -1,52% : 174.042 pontos

Volume: R$ 16,54 bilhões

Variação em 2026: 8,02%

Variação no mês: 1,17%

Dow Jones: +0,46%

Pontos: 51.947,25

Nasdaq: -0,64%

Pontos: 24.975,82

Ibovespa Futuro: -1,86%

Pontos: 174.930

Máxima (pontos): 178.210

Mínima (pontos): 174.875

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,10

Variação: -1,08%

Petrobras PN

Preço: R$ 42,21

Variação: -1,72%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,48

Variação: -1,28%

Ambev ON

Preço: R$ 15,64

Variação: -1,76%

Petrobras ON

Preço: R$ 47,55

Variação: -2,36%

Vale PNA

Preço: R$ 75,24

Variação: -0,58%

MBRF SA ON

Preço: R$ 14,84

Variação: -4,81%

Vale ON

Preço: R$ 75,24

Variação: -0,58%

Itausa PN

Preço: R$ 13,45

Variação: -2,04%

Global 40

Cotação: 633,710 centavos de dólar

Variação: +0,05%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0804

Venda: R$ 5,0809

Variação: -0,06%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,17

Venda: R$ 5,27

Variação: +0,96%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0660

Venda: R$ 5,0666

Variação: -0,28%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1400

Venda: R$ 5,2420

Variação: +0,58%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,0990

Variação: + 0,16%

- Euro

Compra: US$ 1,1365 (às 18h00)

Venda: US$ 1,137 (às 18h00)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,7760

Venda: R$ 5,7770

Variação: -0,14%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9000

Venda: R$ 6,0000

Variação: -0,7%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,03% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.070,8 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,51%


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