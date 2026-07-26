Os preços médios do etanol hidratado caíram em 15 Estados e no Distrito Federal, subiram em cinco Estados e ficaram estáveis em outros seis nesta semana. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol caiu 0,99% na semana, de R$ 4,06 para R$ 4,02 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço recuou 1,06%, para R$ 3,73 o litro.

A maior alta porcentual foi registrada no Rio Grande do Norte, onde o litro do etanol avançou 2,67%, para R$ 5,39. Também houve aumento no Amapá (1,38%), no Pará (0,84%), no Piauí (0,62%) e em Santa Catarina (0,89%).

A maior queda ocorreu no Acre, onde o preço médio do biocombustível recuou 19,56%, para R$ 5,14 o litro. Também houve redução no Distrito Federal (-6,81%), em Rondônia (-3,63%) e na Bahia (-2,30%).

Os preços permaneceram estáveis em Alagoas, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Roraima.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,87 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,60 o litro, foi observado no Acre. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,73 o litro, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,89 o litro.