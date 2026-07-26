O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (24) que nem ele, nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretendem tomar quaisquer medidas de controle de capitais nos próximos meses. A fala foi feita durante participação de painel da Expert XP, na capital paulista.

"Houve alguns ruídos alguns dias atrás por conta de campanha eleitoral, mas eu preciso dizer isso para vocês, a pedido do presidente Lula. Nós não faremos nenhuma medida que vise controle de capital no país", disse o chefe da Fazenda.

Ainda sobre o fluxo de capital estrangeiro, Durigan citou a pretensão de avançar na regulamentação das operações de CFD/Forex, formas de negociação financeira que permitem aos investidores especular sobre movimentos de preços de moedas e outros ativos sem realmente possuí-los. O pedido de regulamentação do Forex foi feito por um dos moderadores do painel de Durigan, o diretor institucional da XP, Rafael Furlanetti.

"Vamos regulamentar melhor a questão dos investimentos, do que você chamou de Forex e melhorar a supervisão de algumas instituições de pagamento. Tem uma série de coisas que a gente tem que discutir, trazer a taxonomia sustentável como guia para regulação financeira, isso tem que ser feito, mas isso nunca pode ser confundido com pretensão de controle de capital do País", afirmou Durigan.

Sistema tributário

Ainda sobre a melhora do ambiente financeiro, Durigan comentou, durante sua fala, a importância que o avanço da Reforma Tributária legará ao País. Segundo o ministro, o atual sistema tributário é "caótico" e foi preciso simplificá-lo, para impedir que decisões de empresários deixem de ser tomadas devido à dúvidas sobre o funcionamento do recolhimento de impostos.

Para Durigan, a reforma também contribuirá para diminuir o "gap" entre quem faz sonegação de impostos e aqueles contribuintes em dia com suas obrigações.