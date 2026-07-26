O Bank of America (BofA) anunciou nesta sexta-feira (24) que seu conselho de administração aprovou um aumento de 14% no dividendo trimestral em dinheiro pago aos acionistas detentores de ações ordinárias. O valor passará de US$ 0,28 para US$ 0,32 por ação e será pago em 25 de setembro aos investidores com posição acionária em 4 de setembro.

Em comunicado, o presidente do conselho e CEO do banco, Brian Moynihan, afirmou que o aumento "reflete a força de nossos lucros, o poder de nossa franquia e nossa confiança na capacidade do BofA de impulsionar o crescimento de longo prazo e criar valor para os acionistas". Segundo ele, a decisão também demonstra o compromisso da instituição em devolver capital excedente aos acionistas, ao mesmo tempo em que continua investindo em clientes, comunidades e na solidez financeira do banco.

O BofA informou ainda que segue executando seu programa de recompra de ações ordinárias de até US$ 40 bilhões, autorizado em agosto de 2025. No primeiro semestre de 2026, a instituição recomprou US$ 13,2 bilhões em ações e distribuiu US$ 4 bilhões em dividendos. Em 30 de junho, ainda restavam cerca de US$ 17 bilhões disponíveis para recompras no programa atual.

O conselho também aprovou o pagamento de dividendo trimestral de US$ 1,75 por ação preferencial resgatável cumulativa da Série B, com pagamento previsto para 23 de outubro aos acionistas registrados em 9 de outubro.