A Verizon registrou lucro líquido de US$ 3,84 bilhões no segundo trimestre de 2026, queda de 22,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação avançou 6,6%, para US$ 1,30, levemente acima das projeções de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,28.

A receita operacional total recuou 0,7%, para US$ 34,3 bilhões, abaixo da expectativa de US$ 35,16 bilhões, refletindo uma queda de quase 20% nas vendas de equipamentos, parcialmente compensada pelo crescimento de 2,8% da receita de serviços de mobilidade e banda larga, que atingiu cerca de US$ 23,4 bilhões.

O resultado foi afetado por US$ 1,8 bilhão em itens extraordinários antes dos impostos, incluindo uma perda de US$ 746 milhões ligada à joint venture com a BT Group para combinar as operações internacionais das duas companhias.

No trimestre, a companhia adicionou 184 mil clientes líquidos de telefonia pós-paga, o melhor desempenho para um segundo trimestre em cinco anos, além de 348 mil novos acessos de banda larga, sendo 193 mil em acesso fixo sem fio (FWA) e 155 mil em fibra óptica. O Ebitda ajustado cresceu 7,2%, para o recorde de US$ 13,7 bilhões.

Diante dos resultados, a Verizon elevou, pela segunda vez consecutiva neste ano, suas projeções para 2026. A empresa agora espera crescimento de 2,5% a 3,0% na receita de serviços de mobilidade e banda larga, lucro ajustado por ação entre US$ 4,99 e US$ 5,04, expansão de 9% a 10% no fluxo de caixa livre e recompras de ações de até US$ 4,5 bilhões em 2026.