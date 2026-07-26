O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto, que engloba serviços e indústria, dos EUA subiu a 53,6 em julho, de 51,9 em junho, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada hoje. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 52,2. PMI do setor industrial recuou marginalmente de 53,9 em junho para 53,8 em julho. A expectativa era de alta a 54,4. á o PMI de serviços subiu de 51,2 para 53,6 no período, ante expectativa de avanço menor, a 51,3. úmeros acima de 50 sinalizam que a atividade está em expansão.