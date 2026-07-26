O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do banco central da Áustria, Martin Kocher, disse que os desdobramentos recentes no mercado de petróleo são "preocupantes" e que a volatilidade do cenário geopolítico se reflete na abordagem da política monetária, em entrevista à Bloomberg TV nesta sexta-feira, 24.

"Vamos avaliar a situação até setembro, quando teremos mais dados. Estamos determinados a fazer com que a inflação retorne para meta de 2% e, caso a perspectiva para a inflação se deteriore, vamos agir", afirmou, sobre um possível aumento dos juros na próxima reunião.

Sobre a projeção de crescimento econômico na zona do euro, Kocher admitiu que o cenário "não é ótimo", mas descartou uma recessão.

O dirigente disse ainda que o BCE está em condições de "manter a vigilância" nas próximas semanas e está monitorando atentamente os possíveis efeitos de segunda ordem decorrentes da guerra no Oriente Médio, ainda que sem "evidências concretas".