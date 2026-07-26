Reino Unido/S&P Global: PMI composto sobe a 52,1 em julho, maior nível em 3 meses -

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido subiu de 49,3 em junho para 52,1 em julho, atingindo o maior nível em três meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 24, pela S&P Global. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 48,7 neste mês.

No segmento de serviços, o PMI britânico avançou de 48,8 para 51,8 no mesmo período, alcançando também o maior patamar em três meses. O consenso da FactSet era de avanço para 49,5.

Já no setor industrial, o PMI do Reino Unido aumentou de 52,5 em junho para 52,8 em julho. Nesse caso, a projeção era de recuo para 51,9.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.