A American Express (Amex) registrou aumento de vendas e lucro no segundo trimestre, impulsionada pela maior despesa de seus clientes com cartões de crédito. A empresa divulgou nesta sexta-feira (24) lucro de US$ 3,11 bilhões, ou US$ 4,53 por ação, no trimestre encerrado em 30 de junho, ante US$ 2,89 bilhões, ou US$ 4,08 por ação, um ano antes. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro menor, de US$ 4,40 por ação.

A receita, líquida das despesas com juros, avançou 10%, para US$ 19,64 bilhões. A projeção do mercado, segundo a FactSet, era de US$ 19,70 bilhões.

A alta foi puxada principalmente pelo aumento de 9% nos gastos dos titulares de cartão - a maior taxa de crescimento em três anos.

A receita com anuidades também subiu, assim como a receita líquida de juros, refletindo o crescimento dos saldos em cartão.

"Passados seis meses do ano, estamos vendo um impulso mais forte do que esperávamos", disse o CEO Stephen Squeri.

A Amex pretende direcionar o ganho de desempenho para reforçar iniciativas de crescimento, incluindo seu ecossistema de cartões com anuidade e uma série de benefícios. No segundo trimestre, a empresa propôs a aquisição da plataforma europeia de reservas de restaurantes TheFork, com o objetivo de ampliar seus benefícios na área de gastronomia.

O Platinum, um dos cartões com maior anuidade e mais vantagens, tornou-se o produto de crescimento mais rápido no segmento de consumidores da Amex nos Estados Unidos.

Para 2026, a Amex passou a projetar alta de 10% nas vendas, ante a orientação anterior de crescimento entre 9% e 10%. A companhia manteve a estimativa de lucro por ação entre US$ 17,30 e US$ 17,90.

Às 8h17 (de Brasília), a ação da Amex caía 2,4% no pré-mercado em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.