O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 49,5 em junho para 51,2 em julho, atingindo o maior nível em quatro meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 24, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O PMI de serviços da Alemanha avançou de 48,6 para 49,6 no mesmo período, igualmente tocando o maior patamar em quatro meses. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção em 48,6.

Já o PMI industrial aumentou de 50,3 em junho para 52,2 em julho, também o maior nível em quatro meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de queda para 50.

Dados acima de 50 indicam expansão econômica. A leitura abaixo de 50 sugere contração.